Dez são presos por fraudes em venda de passagens

Divulgação Quadrilha que fraudava Rio Card e bilhete Único no Rio de Janeiro



A polícia do Rio de Janeiro trabalha para desmanchar uma quadrilha especializada em fraudar os bilhetes Único e Rio Card, usados para integração dos modais de transporte da cidade.

Os agentes estavam monitorando os integrantes da quadrilha há algum tempo, e conseguiram prender ao menos 10 pessoas do grupo. As prisões aconteceram em vários endereços da capital e da região metropolitana. Seis presos eram da mesma família – pais, filhos e outros integrantes.

A polícia já tinha realizado em 2019 operações desta natureza, mas prendeu pessoas pontuais, que ajudaram a chegar neste ‘núcleo duro’ do grupo de fraudadores. A fraude se dava de duas formas. O bando conseguia quebrar a chave de segurança dos cartões de acesso ao transporte, ou usava um outro subterfúgio para conseguir vender os mesmos bilhetes no mercado paralelo, com preço abaixo do valor de mercado.

Agora, a polícia está a procura dos outros integrantes da quadrilha. Treze mandados de prisão e nove de busca e apreensão foram expedidos, mas apenas 10 foram cumpridos até o momento.

* Com informações do repórter Rodrigo Viga.