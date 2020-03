DF suspende aulas e Congresso restringe circulação por risco de contágio por coronavírus

Agência Brasil

O Congresso Nacional suspendeu a visitação do público devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Também estão suspensas sessões solenes e especiais nos plenários da Câmara e do Senado e viagens de parlamentares e servidores para o exterior em missão oficial. Os decretos foram assinados pelos presidentes das duas Casas, Rodrigo Maia (DEM – RJ) e Davi Alcolumbre.

Na Câmara, todo deputado ou servidor que viajar para países com casos confirmados da doença vai ser afastado por catorze dias, tempo de quarentena. Terão acesso à Casa apenas pessoas credenciadas, além de assessores de órgãos públicos e representantes de instituições nacionais.

No Senado, as regras são parecidas. Vai ficar de quarentena o senador ou servidor que teve contato próximo com um suspeito de estar com a doença e depois apresentar sintomas gripais. Quem voltar de viagem de países com casos confirmados deve comunicar ao Serviço Médico do Senado. Já os que forem para essas regiões e mostrarem sintomas serão afastados por catorze dias.

Nas duas Casas, parlamentares em quarentena não poderão sair do Distrito Federal ou do estado onde moram. O uso do álcool em gel vai ser reforçado e a limpeza, intensificada.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre as restrições. “A prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas de todas as regiões, então é muito importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir número de audiências e números no plenário”, afirmou Maia.

Distrito Federal

Ao mesmo tempo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), suspendeu aulas e eventos públicos pelos próximos cinco dias. Entretanto, segundo Ibaneis, esse prazo ainda pode aumentar.

O decreto vale para escolas e faculdades públicas e privadas, além de eventos que promovam aglomerações, como shows, missas e torneios esportivos. O Distrito Federal registra dois casos confirmados e 74 suspeitos de coronavírus.

*Com informações do repórter Levy Guimarães.