Dia dos Namorados anima donos de restaurantes, que veem chance de recuperação

Setor pode funcionar até às 21 horas e com 40% da capacidade total

Tomaz Silva/Agência Brasil Diante do fechamento total em 2020, a expectativa é favorável



O Dia dos Namorados anima os restaurantes de São Paulo. O setor esperava pela flexibilização de horário e utilização dos espaços, algo que não foi autorizado pelo governo estadual. Porém, diante do fechamento total em 2020, a expectativa é favorável. É o que relata Egberton Sabóia, do Daiki Sushi. “A expectativa da gente é bastante boa, né? Porque a gente já está com um úmero considerável de reservas, praticamente cheio para um sábado. Além do que também vamos trabalhar bem em delivery, já tivemos alguns pedidos previamente agendados.”

Michelle Capel, da Jolly Pizzaria, também aposta na recuperação dos restaurantes nesta data. “Mesmo sendo sábado, que já é o nosso melhor dia, a gente está no salão com mais reservas do que de costume. E conseguimos também disponibilizar o mesmo combo servido no salão por delivery. Quem quer ficar em casa ou vir pra cá vai desfrutar quase a mesma coisa.” A Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, solicitou as ampliações do funcionamento até 22 horas e 60% da capacidade, mas houve a manutenção dos limites das 21 horas e 40%, além do delivery.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos