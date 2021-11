Dica para 2º fim de semana do Enem é administrar tempo, dizem professores

Segundo o Inep, abstenção na primeira prova, realizada no dia 21, foi de 26%, dentro do esperado

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Exame Nacional do Ensino Médio



No próximo domingo, dia 28, será a vez das provas de matemática e ciências da natureza no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os alunos terão 5 horas para responder as questões. Aqueles que não foram bem na primeira prova podem recuperar o desempenho, a dica dos professores é resolver as questões mais fáceis primeiro e depois administrar o tempo nas questões mais difíceis. Os portões abrem ao meio dia e fecham a 1 hora da tarde. A prova começa a 1h30. É preciso levar documento com foto e caneta transparente preta. O uso de mascara é obrigatório. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na primeira prova realizada no dia 21, a abstenção foi de 26%. O número foi considerado dentro do esperado.

A primeira etapa de provas foi celebrada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, depois um período de polêmicas envolvendo o exame. “Nós tivemos um Enem seguro, a tempo, nenhuma intercorrência mais significativa e, por fim, a respeito de uma possível interferência na prova, ela não tinha cabimento”, afirmou. Os gabaritos oficiais do Enem saem dia 1º de dezembro. Quem apresentou sintomas de Covid-19 e perdeu a primeira prova, pode solicitar a reaplicação pela internet com documento que comprove o caso. Neste casos, os estudantes farão as provas nos dias 9 e 16 de janeiro, junto com os candidatos que se inscreveram após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre concessão do beneficio de gratuidade.

*Com informações da repórter Carolina Abelin