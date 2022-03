Diminui pressão por troca no comando da Petrobras

Atual chefe da estatal, Joaquim Silva e Luna não tem se pronunciado sobre o caso; presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, era cotado para assumir o cargo

Agência Petrobras/Geraldo Falcão Após altas dos combustíveis, Joaquim Silva e Luna sofreu onda de pressão para sua saída do cargo de comando da Petrobras



A pressão sobre o atual presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, diminuiu relativamente após uma onda de especulações de que ele poderia deixar o comando da estatal brasileira. Especulou-se que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, muito próximo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), poderia ser o eventual substituto. Entretanto, fontes da Jovem Pan garantem que isso não está nos planos de Landim. Por sua vez, Landim foi indicado para presidir o Conselho de Administração da Petrobras, que será redefinido no mês de abril.

As fontes da Jovem Pan afirmam que Landim tem propostas que incomodam o presidente da República: alta dos preços dos combustíveis. Segundo os interlocutores sugestões não faltam, mas ainda resta definir como o modelo será implementado para que o consumidor sofra menos com os preços nas bombas e, principalmente, quem vai pagar a conta. Ainda existem movimento políticos de Brasília contra a permanência de Joaquim Silva e Luna no comando da Petrobras, mas ele segue em silêncio sobre a situação. Atualmente, ele conta com apoio significativo da chamada ala militar do governo, em especial do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga