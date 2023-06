Dino defende Lula pela indicação de Zanin ao STF e diz que ninguém escolhe ‘inimigo’

Ministro da Justiça e Segurança Pública reforçou que a Constituição coloca requisitos no cargo da Suprema Corte que o advogado possui

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Ministro Flávio Dino fala sobre indicação de Zanin para cargo no STF



O ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu a escolha de Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com ele, o fato do advogado ser próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é um impedimento. O ministro ainda afirmou que nenhuma autoridade nomeia uma pessoa que seja “adversário político” ou “inimigo”. “Nós temos no mundo uma variedade de sistemas de indicação de ministros para as Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais, mas todos têm algo em comum. Nenhuma autoridade nomeia uma pessoa que seja seu inimigo, seu adversário político ideológico”, comentou Dino nesta segunda-feira, 19, durante evento no Rio de Janeiro. O ministro ainda reforçou que a Constituição coloca requisitos no cargo do STF que Zanin possui. Nesta segunda, o advogado continuou as visitas ao Senado Federal em busca de apoio. Na próxima quarta-feira, 21, Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A ideia é que a indicação seja apreciada pelo plenário no mesmo dia. O governo espera a aprovação do advogado com folga. A expectativa é que ele tenha pelo menos 43 votos de senadores. Ele precisa do apoio de 41 parlamentares para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.

*Com informações da repórter Iasmin Costa.