Diploma digital passa a ser obrigatório no Brasil

Mudança foi determinada pelo Ministério da Educação (MEC) e elimina a versão impressa dos documentos; novo modelo conta com assinatura digital e carimbo eletrônico para garantir autenticidade

Foto: Freepik Desde 1º de julho de 2025, diplomas de universidades públicas e privadas passaram a ser emitidos exclusivamente em formato digital



Desde o dia 1º de julho, as universidades brasileiras passaram a adotar exclusivamente o formato digital para a emissão de diplomas. Esta medida, implementada pelo Ministério da Educação, tem como principais objetivos facilitar o armazenamento, reforçar a segurança e, sobretudo, evitar fraudes. Embora os diplomas em papel ainda mantenham sua validade, eles agora são considerados apenas decorativos, com o formato digital sendo o único oficialmente reconhecido. Esta mudança abrange tanto as universidades federais quanto as particulares em todo o território nacional.

No entanto, a obrigatoriedade do diploma digital ainda não se estende a todos os cursos. Os cursos de pós-graduação e residências médicas, por exemplo, têm até o dia 2 de janeiro do próximo ano para se adequarem à nova norma. O Ministério da Educação destacou que as instituições tiveram tempo suficiente para se prepararem, uma vez que o diploma digital foi anunciado em abril de 2018. As universidades que não cumprirem a nova regra poderão enfrentar advertências e outras penalidades.

A implementação do diploma digital é amplamente vista como um avanço significativo no combate a fraudes e na modernização do sistema educacional brasileiro. A expectativa é que esta medida traga mais segurança e praticidade tanto para os estudantes quanto para as instituições de ensino. Além disso, a transição para o formato digital representa um passo importante na digitalização dos processos acadêmicos no Brasil, alinhando o país com as tendências globais de inovação tecnológica.

*Com informações de Luciana Verdolin

*Reportagem produzida com auxílio de IA