Diretor da Aneel prevê bandeira verde na conta de luz até 2024

Arquivo/Agência Brasil À Jovem Pan, Hélvio Guerra disse que, com as condições atuais, conta de luz não terá cobranças adicionais em 2023



O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Hélvio Guerra, disse à Jovem Pan que são grandes as possibilidades de termos bandeira verde na conta de energia em 2023 e 2024. A bandeira verde significa que não haverá nenhuma cobrança adicional na conta de energia dos brasileiros. Essa semana, o diretor do Operador Nacional do Sistema (ONS), Luiz Carlos Ciocchi,já havia sinalizado para a possibilidade de bandeira verde neste ano. O motivo foram as chuvas registradas no período que termina em abril, o que fez com que os reservatórios ficassem cheios. Além disso, está sendo ampliada a oferta de energia renováveis, especialmente a eólica e solar. “Mantidas as condições atuais, há uma grande probabilidade que a bandeira seja verde ao longo do ano”, disse Guerra à Jovem Pan. A expectativa do setor elétrico é que o reajuste médio na conta de energia seja de aproximadamente 4% segundo analistas e especialistas. A perspectiva é de que o Brasil vá chegar ao final do período chuvoso com o melhor nível de reservatórios das hidrelétricas desde 2007, atravessando com tranquilidade o período seco do ano.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga