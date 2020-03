Disparada do dólar faz ovos de chocolate e bacalhau ficarem mais caros para Páscoa

CRIS FAGA/ESTADÃO CONTEÚDO Outra estrela desta época do ano é o peixe, cujo preço deve ficar até 4% mais alto



Os preços de ovos de chocolate, bacalhau e vinho devem subir na Páscoa deste ano, segundo a Associação Paulista de Supermercados. Os ovos devem ficar 2% mais caros do que em 2019. De acordo com a Associação, isso pode acontecer porque a alta do dólar influencia no preço do leite e de corantes.

Com oito bisnetos a dona Maria de Lurdes Vila prefere fazer os próprios ovos para presentear a família. “Se eu não comprar, eu faço. Nem que seja um pequenininho.”

Outra estrela desta época do ano é o peixe, cujo preço deve ficar até 4% mais alto: o quilo do bacalhau pode varia entre R$ 69 e R$ 119. Apesar do aumento, a manicure Maria Aparecida Silva disse que vai se dar esse presente.

“Nada para comer é caro, entendeu? Eu chego 6h aqui, saio 20h. Você acha que vou ter pena de comer alguma coisa?”

O dólar também pode ser a explicação para o aumento no preço dos vinhos. Como esses produtos geralmente são importados, o valor deles deve subir quase 2%.

A data religiosa será no dia 12 de abril.

*Com informações da repórter Nicole Fusco