Distrito Federal reabre parte do comércio nesta segunda-feira

O Distrito Federal começa nesta segunda-feira (18) uma reabertura gradual do comércio. Pelo decreto publicado pelo governador Ibaneis Rocha, podem funcionar lojas de calçados, roupas, serviços de corte e costura e lojas de extintores. Esses estabelecimentos também poderão fazer delivery.

Porém, ficam proibidas mesas e cadeiras para clientes dentro dos locais. O decreto ainda impõe multa para quem não utilizar máscaras em espaços públicos — com punição de R$ 2 mil para pessoas físicas e R$ 4 mil para pessoas jurídicas.

Enquanto isso, uma disputa jurídica marca a flexibilização das normas. O governador Ibaneis Rocha queria reabrir todo o comércio já nesta segunda-feira, mas uma liminar da juíza Kátia Balbino de Carvalho determina uma retomada bem mais gradual.

Ela definiu que nesta semana, apenas atacadistas, varejistas e representantes comerciais voltam à ativa, com os outros setores voltando em intervalos de quinze dias, até que em 45 dias o comércio volte à normalidade. O governo do Distrito Federal recorreu da decisão.

No domingo (17), dia que normalmente tem menos notificações, foram registradas 485 novas mortes pela covid-19, chegando a um total 16.118. Os casos confirmados passam de 241 mil.

Um dos óbitos do fim de semana foi de um agente penitenciário do Complexo da Papuda. Ele tinha 45 anos de idade e segundo a Secretaria de Saúde, não tinha comorbidades. Foi a primeira morte no Sistema Penitenciário da capital.

Pela manhã, houve uma carreata na Esplanada dos Ministérios pedindo, entre outras pautas, o fim do isolamento social. Um dos manifestantes, Clevemar Félix, criticou as medidas restritivas.

Logo depois, os participantes se aglomeraram em frente ao Palácio do Planalto — alguns, sem máscara. O presidente Jair Bolsonaro, que participou do ato, falou sobre o combate ao coronavírus.

*Com informações do repórter Levy Guimarães