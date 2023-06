‘Divórcio eterno’, diz deputado sobre evangélicos e esquerda brasileira

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) falou sobre o declínio de Lula de participar da Marcha para Jesus, realizada em São Paulo

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan



O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou na manhã desta sexta-feira, 9, que os evangélicos e a esquerda brasileira é um “divórcio eterno”. A declaração foi feita durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Questionado sobre o declínio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de participar da Marcha para Jesus, durante o feriado de Corpus Christi, em São Paulo, o parlamentar disse que a decisão do petista foi inteligente. No entanto, Sóstenes lamentou o distanciamento da esquerda brasileira com o segmento evangélico. Segundo ele, as ações dos esquerdistas “afrontam” os valores da religião. “Lula teve uma decisão inteligente. Logo quando saiu da cadeia, uma das primeiras declarações dele foi falar que colocaria os pastores nos seus devidos lugares. A esquerda brasileira, lamentavelmente, tem um distanciamento muito grande do segmento evangélico, até porque quando estão no Executivo afrontam muito os nossos valores. Entendo que se Lula tivesse ido, por conta do distanciamento e das declarações das ações junto ao governo federal, imagino que a recepção realmente não seria satisfatória, como não foi quando o ministro enviado por ele citou a mensagem dele. Lamentamos. Não é um comportamento que incentivamos. Mas em uma reunião de massa é impossível controlar as reações humanas”, disse. “Quem sabe o PT e a esquerda façam uma autocrítica, mudem seus comportamentos, seus estatutos e voltem em algum momento ao segmento evangélico. Hoje, é um divórcio para sempre o segmento evangélico e a esquerda brasileira”, completou.

