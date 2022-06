Documentário ‘Entre Lobos’ trata do problema da insegurança no Brasil

Obra de Silvio Medeiros mostra rotina dos agentes de combate ao crime, os problemas enfrentados pelas polícias e traz olhar de especialistas sobre a segurança pública

José Lucena/The News 2/Estadão Conteúdo - 06/05/2021 Documentário mostra que a violência, corrupção e criminalidade aparecem em todas as camadas da sociedade



A insegurança que aflige os brasileiros é exposta de forma clara e real no documentário “Entre Lobos”, produzido pelo “Brasil Paralelo”. O filme mostra o dia a dia dos agentes de combate ao crime, os problemas enfrentados pelas polícias e um olhar científico amparado por dados e depoimentos de especialistas. A obra dirigida por Silvio Medeiros custou R$ 1 milhão e levou quase um ano para ser produzida. Foram mais de 50 entrevistados em 13 cidades, de três países diferentes. O diretor falou sobre o desafio de passar a mensagem desse mapeamento ao público em geral. “O nosso desafio era explicar esse fenômeno da criminalidade, insegurança no Brasil em uma linguagem fácil, acessível, que fosse pautada realmente na realidade dos fatos, na visão de especialistas, técnicos, mas também que fosse auto evidente para o público comum, leigo, que não está por dentro necessariamente dos bastidores do mundo da segurança pública“, afirmou Silvio Medeiros. Para se ter uma noção, dados apontam que 40% dos residentes do Brasil já foram vítimas de roubo.

O CEO da plataforma “Brasil Paralelo”, Henrique Viana, aponta a importância da conscientização da população em relação a este grave cenário. “Somos uma nação ainda jovem, amadurecendo culturalmente, com vários problemas sociais, mas esse é especial, porque o problema atenta contra a nossa vida, é um problema que está muito na base de vários outros problemas que nós temos”, pontua. O documentário mostra que a violência, corrupção e criminalidade aparecem em todas as camadas da sociedade e o diagnóstico é que esses traumas são difíceis de serem combatidos. “É um problema que não está limitado a uma categoria, uma classe social. No Brasil, não importa se é direita, esquerda, rico ou pobre, homem ou mulher, idoso ou jovem, todo mundo compartilha uma ansiedade, um medo de ir para as ruas, o desejo de estar seguro dentro de casa. É uma espécie de pandemia que vivemos no Brasil. E o fato é que temos um sistema de justiça criminal muito disfuncional que acaba gerando um sistema de incentivo para o crime”, completou Silvio Medeiros. A percepção é que as autoridades precisam encarar o problema para evitar o expressivo risco de comprometer gerações, diz Henrique Viana. “Perdemos todos os nossos sonhos enquanto não resolvemos esse problema.” A obra que estará disponível em streaming é composta por três capítulos.

*Com informações sobre o repórter Daniel Lian