Dois homens são encontrados mortos no quarto principal da mansão de Versace nos EUA

Nesta quinta, morte do estilista completa 24 anos; polícia ainda não sabe as circunstâncias dos óbitos

Reprodução/Hurb O imóvel chama a atenção por conservar a estética e decoração italiana até hoje



Dois homens foram encontrados mortos dentro do quarto principal da mansão de Gianni Versace, na Ocean Drive, em Miami Beach, na tarde da quarta-feira, 14 — um dia antes da morte do estilista completar 24 anos. A avenida fica na orla de uma das praias mais badaladas dos Estados Unidos e concentra hotéis, restaurantes e mansões que estão entre os imóveis mais caros do país. Os homens, que foram identificados mas não tiveram a identidade revelada para não atrapalhar as investigações, tinham marcas de tiro. A polícia ainda não sabe as circunstâncias dos óbitos, nem a motivação. Na Mansão Versace, funciona hoje um restaurante e um hotel com movimentação considerável, o Villa Casa Casuarina. O imóvel chama a atenção por conservar a estética e decoração italiana até hoje. Gianni Versace foi assassinato no dia 15 de julho de 1997, na porta da mansão, por Andrew Cunanan, enquanto saía para comprar jornal e café da manhã. Nesta dia, muitos fãs e amigos costumam ir à casa prestar homenagens.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano