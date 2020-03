Doria promete anunciar nesta segunda-feira novo comandante da PM

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Doria, a decisão do comandante geral da Polícia Militar de deixar o cargo foi de ordem pessoal



O governador de São Paulo, João Dória, pretende anunciar ainda nesta segunda-feira (9) o novo comandante geral da Polícia Militar.

Segundo o governador, a decisão do comandante geral da Polícia Militar de se afastar do cargo é de ordem pessoal. O coronel Marcelo Vieira Salles comunicou a saída na sexta-feira (6). Ele estava na função desde 2018, ainda na gestão de Márcio França.

Neste domingo (8), Doria afirmou que deve anunciar o substituto nesta segunda-feira. “Ele tomou uma decisão de ordem pessoal, nós respeitamos. Ele provavelmente vai seguir uma carreira política, nós respeitamos também. É um direito que ele tem de pedir antecipação da sua aposentadoria, portanto, é algo de absoluta normalidade. Segunda-feira já estaremos anunciando o novo comandante geral da Polícia Militar.”

No domingo, o coronel enviou uma carta se despedindo e agradecendo os colegas da corporação. Ele destacou o compromisso em quase dois anos de comanda com a polícia do Estado de proteger as pessoas, combater o crime, cumprir as leis e preservar a ordem pública. O coronel ainda ressaltou que sai com sensação de dever cumprido e pediu apoio ao sucessor no cargo.

*Com informações do repórter Vinicius Moura.