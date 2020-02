Doria assina convênio para obras de duplicação da Estrada do M’Boi Mirim

Governo do Estado de São Paulo A duplicação da Estrada do M’Boi Mirim tem valor previsto de R$ 446,8 milhões, com recursos do BID



O governador João Doria assinou convênio entre o DER, o Departamento de Estradas de Rodagem, e a Prefeitura de São Paulo, para início nas obras de duplicação da Estrada do M’Boi Mirim. Ele ainda testou sua popularidade ao descer do palco e caminhar junto ao público presente ao ato, no extremo da zona sul da capital.

“Celebrando uma obra importantíssima que o prefeito Bruno Covas e o governo de SP estão fazendo. São 6,4km e vamos estender até Itapecerica da Serra. As obras serão iniciadas em maio e terão prazo de 24 meses se tudo ocorrer bem.”

O projeto tem conexão viária com o Rodoanel, trecho Norte, atualmente com obras paradas. O secretário de Logística e Transportes, João Octaviano, explica a retomada do cronograma.

“Tá naquela fase de concluir os estudos técnicos, analisar a estrutura contratual e colocar o edital na rua. Ainda estamos concluindo os estudos e depois vamos retomar a obra do rodoanel. A determinação do Doria é de que seja ainda no primeiro trimestre.”

A duplicação da Estrada do M’Boi Mirim tem valor previsto de R$ 446,8 milhões, com recursos do BID — Banco Interamericano de Desenvolvimento.

