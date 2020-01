Doria busca novos investimentos para SP no Fórum Econômico Mundial

ANTÔNIO CARLOS MAFALDA/MAFALDA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os projetos que o governo pretende apresentar estão concentrados nas áreas de ferrovias, rodovias e aeroportos



O governo de São Paulo tentará atrair investimentos durante o Fórum Econômico Mundial que ocorre em Davos, na Suíça, na próxima semana. O governador João Doria terá 32 encontros bilaterais para apresentar o programa de desestatização.

O tucano espera aumentar o PIB paulista, que no ano passado fechou em 2,6%, e acrescenta que muito se deve a injeção de recursos internacionais.

“Foi quase 3 vezes o PIB do Brasil, que teve 1% de crescimento. Foram 341 mil novos empregos gerados no Estado. Muito se deve exatamente a essa politica de internacionalização e a busca de investidores internacionais.”

Os projetos que o governo pretende apresentar estão concentrados nas áreas de ferrovias, rodovias e aeroportos. Também estão no pacote o porto de São Sebastião, em parceria com o governo federal, e a hidrovia Tietê-Paraná, o ginásio do Ibirapuera e todos os parques do Estado.

*Com informações do repórter Daniel Lian