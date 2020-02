Doria entrega primeiro trem com bagageiro até o aeroporto de Cumbica

Governo do Estado de São Paulo Novos trens possuem bagageiro para maior conforto dos passageiros



O governador de São Paulo, João Doria, entregou nesta segunda-feira o primeiro trem com bagageiro para a Linha 13-Jade da CPTM, que liga a capital ao Aeroporto internacional de Guarulhos.

Fabricados na China, os novos vagões foram feitos pensando nos usuários que estão indo ou voltando de viagem, e conta com um espaço para acomodar malas pequenas, localizado acima dos assentos, e outro compartimento específico para bagagens grandes.

Esse foi o primeiro trem entregue dos oito comprados pelo governo de São Paulo especialmente para essa linha. Os outros sete ainda estão em fase de testes na CPTM e começarão a circular após a realização de protocolos de segurança.

De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, a composição já começou a operar, mas continua com reforço da frota regular de carros da CPTM. A operação, no entanto, pode ser alterada conforme a demanda.

“Havendo demanda necessária para que os trens atuais permaneçam na linha, permanecerão. Não havendo demanda, os trens que estão hoje operando na Linha 13-Jade serão remanejados para as outras linhas que a CPTM opera.”

Doria adiantou que a linha 13-Jade, que atualmente não alcança os terminais do aeroporto de Guarulhos, será ampliada. Segundo ele, a expansão será de 1.500 metros e fará com que os trens cheguem até os terminais do aeroporto.

“A meu ver, não é aceitável que uma linha que leve ou traga passageiros ou trabalhadores do Aeroporto Internacional de Guarulhos não chegue até o Aeroporto. Essa integração do monotrilho será gratuita, interligando a estação terminal da CPTM e mais os terminais 1, 2 e 3.”

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, disse que a expectativa é que as obras de expansão da linha comecem ainda no primeiro semestre deste ano.

* Com informações da repórter Beatriz Manfredini.