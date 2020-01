(Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO) O governador de São Paulo, João Doria, também prometeu trocar todos os quadros negros das escolas públicas estaduais por lousas brancas



O governo de São Paulo anunciou, nesta quinta-feira (9), que os kits escolares já foram entregues a todos os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Isso corresponde a cerca de 20% do total de kits adquiridos.

As aulas estão programadas para começar no dia 3 de fevereiro. No ano passado, os kits chegaram aos alunos da rede estadual com atraso de aproximadamente dois meses.

Segundo o governador João Doria, a gestão anterior não adquiriu os kits no semestre que antecede o início do ano letivo e a compra acabou sendo feita em janeiro de 2019.

“Depois de muitos anos o kit escolar está sendo estregue antes do início do período letivo. Orientei o secretário para que isso fosse mandatório, que pudêssemos ter os kits entregues antes do prazo, com antecedência.”

O anúncio dos kits foi feito durante o anúncio de um repasse de R$ 630 milhões para as escolas estaduais. O montante será destinado a mais de 5 mil escolas aptas, por meio do PPDE Paulista — que é o Programa Dinheiro Direto na Escola Paulista.

De acordo com o governo estadual, o menor valor repassado foi de R$ 16,8 mil. Já o maior era de R$ 400 mil reais, destinado a uma única escola.

Os recursos poderão ser utilizados em ações pedagógicas, de segurança e de manutenção. O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, explicou durante evento que o dinheiro poderá ser utilizado de acordo com a necessidade do colégio.

Ainda nesta quinta-feira, o governador de São Paulo, João Doria, prometeu trocar todos os quadros negros das escolas públicas estaduais por lousas brancas. Quase cem mil quadros brancos estão em processo de aquisição, segundo o tucano, o que equivale a um custo de R$ 71 milhões.

*Com informações da repórter Nicole Fusco