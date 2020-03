Doria libera R$ 50 milhões para Baixada e reclama da falta de apoio federal às vítimas da chuvas

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO As famílias atingidas receberão R$ 1 mil para necessidades emergenciais e outros R$ 500 mensais a título de aluguel social



O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta-feira (5) R$ 50 milhões para investimentos em obras de infraestrutura em Guarujá, Santos e São Vicente. Esses municípios foram os mais castigados pelo temporal que atingiu a Baixada Santista no início da semana.

O tucano voltou a sobrevoar as áreas de risco, onde houve deslizamentos de terra. No anúncio feito no Guarujá, Doria disse que o montante será distribuído de forma proporcional. “O fator humano será o fator determinante para a destinação da verba, mas também aquelas obras emergenciais de reparação para permitir que as regiões possam retomar a dinâmica do dia a dia.”

As famílias atingidas receberão R$ 1 mil para necessidades emergenciais e outros R$ 500 mensais a título de aluguel social. O governador disse que pediu mais recursos ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Segundo ele, a pasta tem R$ 1 bilhão para esta finalidade.

Na coletiva, Doria também reclamou da falta de apoio do governo federal. “O presidente Jair Bolsonaro não me telefonou, não mandou WhatsApp, não se manifestou.”

O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, disse que os municípios atingidos precisam de recursos estaduais e federais. “Apresentamos os pleitos ontem ao Coronel Lucas para que a gente possa ter a garantia de recursos para efetivar projetos que os municípios não tem capacidade financeira para executar com orçamentos locais.”

O prefeito de Guarujá, Valter Suman, também destacou a importância do apoio dos governos. “As ações são constantes, continuadas e é óbvio que os recursos são fundamentais. A parceria com o estado e com a União.”

O governo do estado informou que, a partir de agora, as buscas vão continuar com o auxílio de maquinário e que, se for necessário, vai pedir o apoio do Exército. Mais de 1800 homens da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e 212 veículos estão destacados na auxílio as vítimas.

Os trabalhos de busca e resgate se concentram nos morros do Macaco Molhado, do Engenho e da Barreira João Guarda, em Guarujá; no Morro do Fontana, em Santos; e no Parque Prainha, em São Vicente.

Até agora, 21 toneladas de materiais de ajuda humanitária foram disponibilizadas aos municípios afetados.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni