Doria vai ao carnaval do Rio de Janeiro e almoça com Witzel

O governador de São Paulo, João Doria, e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se reuniram neste domingo (23) para discutir o pacto federativo. A conversa ocorreu no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio.

Segundo Doria, o governo federal tem de descentralizar os recursos para os estados. “Não é apenas São Paulo e o Rio de Janeiro, é para todos os estados. Não dá para ficar apenas no discuso do ‘Mais Brasil, menos Brasília’. É preciso, de fato, colocar os Estados no contexto do Brasil sem discriminação e guardadas as proporcionalidades também.”

Hoje me encontrei com o governador @jdoriajr para tratarmos da integração entre as polícias do RJ e SP, principalmente no âmbito da lavagem de dinheiro. Além de parceria no Turismo, e no Pacto Federativo, que visa o bem de toda a nação. Vamos juntos! pic.twitter.com/fzQreNRNSe — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) February 23, 2020

O governador de São Paulo defendeu a reforma tributária, que os estados possam refinanciar dívidas e obter novos empréstimos para financiar obras de infraestrutura.

Doria afirmou ainda que os governadores pleiteiam uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. “Nós não queremos uma reunião para nos atritarmos. Queremos para estabelecer um bom diálogo. Deixamos ele, inclusive, a vontade. Se ele não quiser participar no Fórum, nós iremos até onde ele desejar.”

Wilson Witzel disse que eles também discutiram sobre uma maior integração entre as polícias. “Especialmente no combate a lavagem de dinheiro, que hoje é utilizado para o tráfico de armas e de drogas. Isso com certeza nosso policiais tem muito a trocar entre si.”

Os dois governadores também disseram que São Paulo e Rio de Janeiro estudam uma cooperação no turismo. A ideia é integrar a área de negócios paulista com a de lazer fluminense.

