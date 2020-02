Duas operações prendem 17 por roubo de celular e venda de ‘gatonet’ na capital paulista

Fotos Públicas Rua Santa ifigênia é conhecida pelo comércio de eletrônicos



Uma ação da Polícia Civil apreendeu mais de mil aparelhos falsos de TV à cabo na Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Ao todo, foram presas 14 pessoas e apreendidos 1.100 dispositivos, popularmente conhecidos como ‘gatonet’.

A região da Santa Ifigênia é conhecida pelos paulistanos como o principal local de venda de aparelhos eletrônicos. Segundo o delegado Roberto Monteiro, há uma organização criminosa que controla o comércio de venda de aparelhos pirata. No entanto, até o momento, segundo Monteiro, não há suspeita de envolvimento com o PCC.

“Furto de sinal de TV a cabo também é uma manifestação do crime organizado, que movimenta muito dinheiro no submundo. As pessoas acabam pagando, através de cartão de crédito, para continuar tendo acesso à programação ilícita”.

A Polícia Civil também deflagrou nesta quarta uma ação para prender criminosos que furtam ou roubam aparelhos celulares na região de Higienópolis, área nobre da capital. Por meio do rastreamento do código dos telefones, segundo o delegado Monteiro, a polícia conseguiu identificar os suspeitos de roubar e vender os aparelhos

“Naquele bairro nós estamos tendo uma incidência de roubos e furtos praticados por indivíduos que usam bicicleta, nos carros e com pessoas que estão a pé. É uma ação muito rápida, as vezes as pessoas estão caminhando, falando ao celular ou digitando, eles passam e em um golpe rápido, subtraem o celular.”…

As operações são realizadas em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, que disponibilizou auxílio de guardas civis metropolitanos. As 30 lojas autuadas pela polícia serão processadas judicialmente pelo executivo municipal.

* Com informações do repórter Leonardo Martins.