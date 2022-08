Duas parcelas do auxílio-caminhoneiro começam a ser pagas nesta terça-feira; valor totaliza R$ 2 mil

Para receber o recurso é preciso que o profissional esteja com documentações atualizadas; 900 mil pessoas devem ser beneficiadas, segundo o governo federal

FOM CONRADI/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo o governo federal, 900 mil caminhoneiros devem receber o auxílio a partir desta terça



Duas parcelas do auxílio-caminhoneiro, totalizando R$ 2 mil, começam a ser pagas nesta terça-feira, 9. Os pagamentos são referentes aos meses de julho e de agosto, cada uma no valor de R$ 1 mil. Os pagamentos serão feitos por meio da poupança social da Caixa Econômica Federal e os valores podem ser consultados no aplicativo Caixa Tem. Caso o beneficiário demore mais de 90 dias sem realizar nenhuma movimentação no dinheiro que tem direito, o recurso voltará para a União. A previsão é de que, até o mês de dezembro, sejam pagas seis parcelas do novo benefício, aprovado no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na PEC das Bondades. As próximas parcelas, todas no valor de R$ 1 mil, serão pagas nas seguintes datas: 24 de setembro, 22 de outubro, 26 de novembro e 17 de dezembro. O objetivo do vale é reduzir o impacto da alta dos preços dos combustíveis sobre a categoria, responsável pelo trânsito da maior parte das mercadorias internas do país. De acordo com o governo federal, 900 mil caminhoneiros vão receber o auxílio. Para receber o recurso é preciso que o caminhoneiro esteja com o cadastro atualizado no Registro Nacional dos Transportes Terrestres até o dia 31 de maio, além da carteira nacional de habilitação (CNH) e o cadastro de pessoa física (CPF) válidos. Caso os registros não esteja corretos, o profissional ainda pode corrigir entrando no site da Agência Nacional de Transportes Terrestres e solicitar as alterações necessárias

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini