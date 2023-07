‘É normalizar o absurdo’, diz deputada do Novo sobre PEC da Anistia

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Adriana Ventura criticou a emenda à Constituição ao dizer que é ‘comum fazer lei e não cumprir’

A Câmara dos Deputados adiou nesta quarta-feira, 12, a instalação da comissão especial para tratar da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Anistia para a volta do recesso parlamentar, no dia 1º. de agosto. O projeto isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022. Este é último passo antes da PEC ir à votação no plenário da Casa. Em entrevista na manhã desta quinta-feira, 13, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) criticou a PEC da Anistia, ao dizer que é “comum fazer lei e não cumprir”. “Acho essa PEC uma vergonha. Estão normalizando e banalizando o absurdo. O que estamos fazendo aqui é dar anistia total e irrestrita para qualquer irregularidade de qualquer partido político que não tenha cumprido a lei. É normalizar o absurdo. O Congresso faz as leis, depois os partidos não cumprem as leis e se auto anistiam. Isso é legislar em causa própria, é vergonhoso e o legal é que todo mundo está de ‘mãozinha dada’ para dar essa mega anistia. Não é a primeira anistia. É uma coisa comum e corriqueira fazer a lei e não cumprir a lei. Os bons que cumprem a lei sempre ficam a ver navios e se achando ot*r*os”, comentou.

Confira a íntegra da entrevista com a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP):