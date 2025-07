Edital do 2º Concurso Nacional Unificado é publicado com 3.652 vagas

Inscrições para o ‘Enem dos Concursos’ estarão abertas de 2 a 20 de julho no site da FGV; salários vão de R$ 4 mil a R$ 17 mil

Joel Rodrigues/Agência Brasíli Inscrições começam nesta quarta-feira (2)



As inscrições para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, começam nesta quarta-feira (2) e seguem até o dia 20 de julho. Os interessados devem se inscrever através do portal do governo. A taxa de inscrição é de R$ 70 e o pagamento poderá ser efetuado até o dia 21 de julho. O certame oferecerá um total de 3.642 vagas em 32 órgãos públicos federais. Deste total, 2.400 vagas são para preenchimento imediato, enquanto as demais formarão um cadastro de reserva para contratações a longo prazo.

As provas estão agendadas para o dia 5 de outubro, das 13h às 18h, e serão aplicadas simultaneamente em 228 cidades de todo o Brasil, incluindo o Distrito Federal. A divulgação da primeira lista de classificados está prevista para 30 de janeiro de 2026.

Esta edição traz novidades no sistema de cotas, que serão distribuídas da seguinte forma: 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, com 65% das vagas destinadas à ampla concorrência. Outra mudança é a equiparação de gênero na convocação para a segunda fase do concurso, garantindo a chamada de um número igual de homens e mulheres.

