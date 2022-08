Eduardo Bolsonaro rebate ataque de jornalista que pediu para que ateassem fogo no presidente

Deputado federal usou as redes sociais para rebater a crítica e falou em ataque à democracia

Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 16/12/2021 Deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para defender o pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi criticado pelo jornalista Eduardo Bueno recentemente, que disse que deveriam atear fogo nele, em referência a sua insatisfação com o atual governo. “Tô cansando dele, dessas pessoas que votaram nesse cara, que tem que ser linchadas, porque tem que partir para guerra, para o confronto. Eu era contra ter filmado aquela estátua, e ainda sou, mas tem que queimar o Palácio do Planalto, porque estamos anunciando há um tempão que essa cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositava e o negativo está pegando fogo. Tem que pôr fogo nele. Pode gravar, pode divulgar. Fogo nele”, disse Bueno. No Twitter, Eduardo Bolsonaro rebateu: “Tacar fogo no presidente. Inquérito no STF? Antidemocrático? Que nada, para eles isso é defender a democracia. Querem Bolsonaro, mas seria apenas o primeiro. Depois dele virão atrás de mim e de você. Já conhecemos o ‘modus operandi’ deles”.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga