Eduardo Paes critica Tarcísio Gomes de Freitas por concessões no Rio

Prefeito afirmou que as falas do ministro não "são sempre equivocadas, não condizentes com a verdade e pouco elegantes'



A concessionária responsável pelo Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, anunciou que vai devolver a gestão do local ao governo federal. Com isso, a proposta é relicitar o aeroporto, o que tem gerado discussões entre o prefeito da cidade e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Neste domingo, 13, após o ministro afirmar que o Rio estaria perdendo passageiros no Galeão por problemas estruturais da cidade, segurança pública, questões turísticas e não pelo Santos Dumont, Eduardo Paes usou as redes sociais para criticar e responder às declarações. No Twitter, o prefeito afirmou que as falas do ministro não “são sempre equivocadas, não condizentes com a verdade e pouco elegantes com o Rio”. Paes citou ainda que a possível candidatura de Freitas ao governo de São Paulo também pode estar influenciando no posicionamento. “Se Tarcísio já sabia de tudo isso, por que já não colocou o Santos Dumont e o Galeão juntos?”, questionou Paes. “Realmente tudo muito estranho. Desejo todo sucesso na tentativa de se eleger governador de São Paulo. Só não fica de conversa fiada com o Rio”, afirmou o político. Diante da devolução da concessão, o governo federal decidiu conceder os dois aeroportos juntos à iniciativa privada. A expectativa é que o leilão aconteça em 2023.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga