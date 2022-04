Eduardo Paes entrega chaves da cidade ao Rei Momo e Carnaval toma conta do Rio

As festas, eventos, encontros, desfiles e celebrações privadas vão acontecer até o final do mês na capital fluminense, com o marco da festividade sendo o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí

SANDRO VOX/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Eduardo Paes celebrou a possibilidade de cariocas, fluminenses e turistas curtirem novamente a festa mais popular do Brasil



O Carnaval 2022 já acontece no Rio de Janeiro. O início oficial da festividade foi celebrado nesta quarta-feira, 20, quando o prefeito Eduardo Paes entregou simbolicamente a chave da cidade ao Rei Momo. Desfiles, festas privadas e rodas de samba já aconteceram nas primeiras horas deste Carnaval fora de época. As festas, eventos, encontros, desfiles e celebrações privadas vão acontecer até o final do mês, com o marco da festividade sendo o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí. A passarela do Samba, inclusive, já teve desfile nesta quarta com a passagem de escolas do grupo de acesso. As apresentações na Passarela do Samba do grupo especial acontecem na sexta-feira, 22, e sábado, 23. Neste ano, os blocos de rua não foram autorizados a desfilar. No entanto, a repressão deve ser muito pequena.

Eduardo Paes, que é um declarado amante do samba, celebrou a possibilidade de cariocas, fluminenses e turistas curtirem novamente a festa mais popular do Brasil. “O Carnaval é a maior manifestação cultural da nossa gente, da nossa terra. É o maior símbolo do nosso país. O Carnaval tem a ver com a nossa história, nossa ancestralidade, nossa cultura, com a formação do nosso Brasil, da nossa gente, da nossa cidade. Com a formação daquilo que nós somos”, mencionou na celebração de entrega das chaves. “O Carnaval resistiu, o samba resistiu, a cultura popular resistiu. É uma honra como prefeito desta cidade transferir o poder para o Rei Momo. Quero dizer, com orgulho dessa cidade, que o maior espetáculo da terra voltou: Vai ter Carnaval“.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga