Eduardo Pazuello deve ser candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro

Ex-ministro da Saúde chegou a ser cogitada para concorrer ao Senado Federal

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/03/2021 Ex-ministro não abre mão de concorrer à vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro



O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL), deve ser candidato ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro nas eleições 2022. Segundo apuração da Jovem Pan News, chegou a ser cogitada a possibilidade do militar concorrer ao Senado Federal, mas o Partido Liberal já assumiu compromisso de apoiar a tentativa de reeleição do senador Romário de Souza Faria. O apoio do partido e do governo de Jair Bolsonaro ao ex-jogador gerou uma insatisfação dentro da legenda e de alas mais conservadores. O entendimento é que Romário não se enquadraria na pauta de valores e costumes defendida pela ala mais conservadora. Para evitar um aumento na insatisfação, criou-se uma nova composição: a ex-esposa de Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, será a primeira suplente na chapa de Romário.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga