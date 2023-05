Eduardo Pazuello ganha força na corrida pela prefeitura do Rio de Janeiro

Ex-ministro da Saúde e deputado federal pelo PL é um dos principais nomes especulados para disputar o comando do Executivo municipal nas eleições de 2024

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/03/2021 À Jovem Pan, Pazuello disse que irá aguardar o direcionamento do PL para definir seu futuro



O nome do ex-ministro da saúde e agora deputado federal pelo PL Eduardo Pazuello vem ganhando força na corrida pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 2024. Pazuello e o senador Carlos Portinho (PL) vinham aguardando um posicionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre uma eventual candidatura. Na semana passada, foi confirmado que Flávio não iria se candidatar para continuar trabalhando na articulação política da oposição. Segundo fontes da Jovem Pan, o PL do Rio de Janeiro ainda não definiu se terá candidatura própria e nem um nome para liderar a chapa. A Direita sonha com uma chapa formada por Pazuello como vice e tendo como cabeça e candidato à prefeito o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho (PP). Os dois têm excelente relação e tiveram contato quando Pazuello esteve à frente do Ministério da Saúde. À Jovem Pan, Pazuello disse que irá aguardar o direcionamento do PL e que está à disposição da legenda para seguir o caminho determinado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga