Senador diz que MP aprovada no Senado pode fazer consumidor pagar menos pelo litro do etanol

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Eduardo Velloso (União Brasil-AC) falou sobre impactos, dizendo que acredita, que, mesmo com a aprovação, os consumidores não verão o resultado a curto prazo

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Proposta visa diminuir o preço do etanol para o consumidor final



O Senado aprovou uma medida provisória que autoriza que produtores e importadores de etanol possam vender diretamente para postos de combustíveis e beneficiar o consumidor. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 10, o senador Eduardo Velloso (União Brasil-AC), relator da proposta, falou sobre as mudanças que a MP irá causar, dizendo que, no final, o consumidor pagará menos nos postos de gasolina. “Agora, o produtor vai poder vender direto para o consumidor final, no caso, o comerciante que vende o combustível. Isso faz com que, a longo prazo, a gente não tenha um aumento tão expressivo ou até uma boa redução do preço do etanol. […] O governo, a princípio, ficou receoso com a perda de arrecadação por parte do distribuidor, mas eu acredito que, ao longo do tempo, isso vai ser equilibrar e o consumidor final vai poder pagar um pouco menos no posto de gasolina”, disse Velloso. “A princípio, nós gostaríamos que fosse um efeito imediato. Mas sabemos que, quando você tem um posto de combustível, você está atrelado a algum distribuidor ou revendedor. Essa desvinculação, nós acreditamos que seja em alguns meses. Por isso, talvez o consumidor final não sinta agora a diferença no posto de gasolina quando for abastecer seu carro”, continuou.