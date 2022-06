Eleições 2022: Psol e Rede lançam federação e oficializam apoio a Lula

Os partidos confirmaram que apoiarão a pré-candidatura à presidência da República, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também vetaram negociações de alianças regionais com partidos que dão sustentação política a Jair Bolsonaro (PL)

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 16/02/2022 Guilherme Boulos será o presidente desta federação



Os representantes do PSOL e do partido Rede Sustentabilidade tiveram nesta quinta-feira, 9, uma primeira reunião desde que viraram oficialmente um federação. Nesse primeiro momento, essa federação terá Guilherme Boulos na presidência e Heloísa Helena na vice-presidência. Os partidos confirmaram que apoiarão a pré-candidatura à presidência da República, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também vetaram negociações de alianças regionais com partidos que dão sustentação política a Jair Bolsonaro (PL). As legendas também aproveitaram para dizer que a prioridade da federação é derrotar Bolsonaro neste ano e fortalecer o enfrentamento à extrema-direita. Essa reunião de hoje aconteceu no Congresso e Boulos confirmou que a intenção dos partidos é eleger uma bancada numericamente expressiva e com diversidade, que se aproxime da ‘cara do povo brasileiro’. As federações são uma novidade nas eleições desse ano. Neste modelo, os partidos se juntam e devem permanecer nos próximos quatro anos, de forma unificada. Até o momento, o TSE confirmou três registros de federação: PT, PCoB e PV; Rede e PSOL e PSDB e Cidadania.

*Com informações da repórter Iasmin Costa