Eleições 2024: alterações nos locais de votação afetaram mais de 55 mil pessoas

Para facilitar a verificação, é possível acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de SP ou utilizar o aplicativo e-Título; primeiro turno está programado para ocorrer das 8h às 17h

Os eleitores de São Paulo devem estar atentos às recentes mudanças nos locais de votação para as eleições que ocorrerão no próximo domingo. Mais de 55 mil eleitores em todo o estado foram afetados por essas alterações, que se devem principalmente à desativação de prédios anteriormente utilizados como locais de votação. Apesar das mudanças, os eleitores não precisam tomar nenhuma ação junto ao cartório eleitoral, pois as alterações são feitas automaticamente. No entanto, é recomendável que os eleitores verifiquem seus novos locais de votação, que geralmente são escolas ou colégios eleitorais próximos aos locais anteriores. O primeiro turno das eleições está programado para ocorrer das 8h às 17h. Na capital paulista, os eleitores da primeira zonas eleitoral na Bela Vista, da terceira zona na Santa Efigênia, na zona 346 no Morumbi devem prestar atenção especial às mudanças nos locais de votação. Em Guarulhos, zona 347 na Vila Matilde, Santana de Paranaíba da zona 428 e da 423 em Campinas, também devem estar cientes das possíveis alterações.

Para facilitar a verificação dos novos locais, os eleitores podem acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ou utilizar o aplicativo e-Título, que estará disponível para download até este sábado (4). Este aplicativo oferece uma tecnologia de GPS que auxilia os eleitores a encontrarem a rota correta para seus colégios eleitorais, garantindo que todos possam exercer seu direito ao voto sem complicações. Os preparativos para as eleições já estão em andamento nas escolas que servirão como colégios eleitorais.

