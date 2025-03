Eleitores da Groenlândia escolhem novo premiê nesta terça

Eleição ocorre em um cenário de disputa de interesses entre a Dinamarca, os Estados Unidos e os próprios habitantes da ilha, que buscam preservar sua autonomia

Milhares de cidadãos da Groenlândia dirigiram-se às urnas para participar das eleições gerais, em um momento em que o território atrai crescente interesse internacional. A ilha, que é uma região autônoma da Dinamarca, tem sido alvo de atenção especial dos Estados Unidos, especialmente após o ex-presidente Donald Trump expressar interesse em comprá-la. O objetivo da votação é definir a nova composição do Parlamento local, enquanto a Dinamarca continua a exercer controle sobre a defesa e a política externa da ilha.

A eleição ocorre em um cenário de disputa de interesses entre a Dinamarca, os Estados Unidos e os próprios habitantes da Groenlândia, que buscam preservar sua autonomia. Embora a proposta de compra do território pelos Estados Unidos tenha sido rejeitada, a presença norte-americana na ilha permanece significativa, com uma base militar ativa. Os resultados preliminares das eleições são aguardados para esta terça, mas o anúncio oficial do vencedor está programado para quarta-feira (12), após a conclusão da contagem dos votos.

