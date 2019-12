Eleitores que perderam biometria vão poder regularizar situação a partir de janeiro

Elza Fiúza/Agência Brasil Quem perder esse prazo em maio só poderá regularizar o título em novembro do ano que vem - e será cobrada uma multa de R$ 3,51



Os eleitores de 319 cidades do estado de São Paulo que perderam o prazo para cadastrar a biometria obrigatória precisam regularizar a situação. Isso porque, quem não registrou as digitais, teve o título de eleitor cancelado. Porém, para reverter a situação é fácil.

O advogado especializado em direito eleitoral Alberto Luís Rollo explica o que o eleitor deve fazer. “Entro no site do TRE e marco uma data e horário. Vou no cartório com documento oficial com foto e regularizo a situação para não sofrer nenhuma dessas consequências.”

O prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral começa em 2 de janeiro e vai até o dia 6 de maio. É preciso levar documento original de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título eleitoral – caso o eleitor o tenha.

Quem perder esse prazo em maio só poderá regularizar o título em novembro do ano que vem – e será cobrada uma multa de R$ 3,51. Esse mesmo prazo vale para os eleitores que moram em cidades que não exigem a biometria, mas que já gostariam de cadastrá-la.

*Com informações da repórter Nicole Fusco