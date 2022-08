Eletrobras planeja triplicar capacidade de investimentos ao ano, diz novo presidente

Capacidade deve chegar a R$ 15 bilhões anuais; foco será em leilões de energia do governo federal e fontes renováveis, principalmente eólica e solar

Agência Brasil Apesar de todos poderem comprar as ações da Eletrobras, o governo federal deseja manter o controle acionista da eletronuclear



A nova Eletrobras, privatizada neste ano, vai ter condições de triplicar a capacidade de investimentos, podendo chegar a R$ 15 bilhões ao ano. A empresa, que, em breve, poderá se tornar a maior empresa global de energia renovável, também vai voltar aos leilões de projetos de energia promovidos pelo governo federal. As informações foram declaradas à Jovem Pan pelo novo presidente da empresa, Wilson Ferreira Júnior, escolhido na semana passada para voltar ao comando da empresa. Ferreira Júnior presidiu a então estatal entre 2016 e 2021. Ele deixou o comando da Eletrobras no ano passado para assumir a Vibra, empresa de distribuição combustíveis e que entrou no segmento de energia. Ele foi um dos idealizadores do processo de capitalização da Eletrobras, realizada em junho deste ano após muitas discussões. A operação de capitalização movimentou mais de R$ 30 bilhões e transformou a empresa em uma corporação com múltiplos investidores. A Eletrobras deve focar sua expansão a partir de agora na produção de energia renovável, principalmente eólica e solar. A empresa já possui um forte parque de geração hidrelétrica e tímida participação nos demais formatos. Alguns candidatos à Presidência da República vem falando sobre a possibilidade de revogar o processo de privatização da Eletrobras, conduzido no governo de Jair Bolsonaro (PL), mas Ferreira Júnior não acredita que isso possa ocorrer, principalmente porque poderia ser muito oneroso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga