Elon Musk desafia Vladimir Putin para duelo pela Ucrânia

O bilionário naturalizado norte-americano usou as redes sociais para fazer o convite e confirmou que falava ‘muito sério’

Frederic J. BROWN / AFP O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, se tornou a pessoa mais rica do planeta



Nesta segunda-feira, 14, o bilionário sul-africano-canadiano, naturalizado norte-americano, Elon Musk desafiou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para resolver a guerra no Leste Europeu à moda antiga. Em uma postagem nas redes sociais, ele chamou o presidente Putin para uma briga, um combate corpo a corpo. O troféu seria a Ucrânia. Ele ainda questionou. Em mensagem escrita em russo, ele disse: “Venho por este meio desafiar Vladimir Putin a um combate único. A aposta é a Ucrânia. Você aceita essa luta?”, questionou. Desacreditados, seguidores do bilionário no Twitter perguntaram se ele falava sério e a resposta foi: “Muito sério”.

*Com informações da repórter Carolina Abelin