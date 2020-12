Em Brasília, manifestantes protestam contra fim do auxílio emergencial

Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 66 milhões de pessoas receberam o benefício

ADRIANA TOFFETTI/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O benefício, que foi criado em maio para socorrer famílias de baixa renda e desempregados no período da pandemia de Covid-19, não deverá ser prorrogado



Com uma faixa estendida, em frente ao Planalto do Palácio, sede do governo federal, em Brasília, a ONG Rio de Paz protestou, na tarde desta terça-feira, 8, contra o fim do auxílio emergencial. O benefício, que foi criado em maio para socorrer famílias de baixa renda e desempregados no período da pandemia de Covid-19, não deverá ser prorrogado. A última parcela estaá sendo paga aos beneficiários neste mês. Para o presidente da ONG, Antônio Carlos Costa, essas famílias que dependem do auxílio emergencial serão afetadas negativamente e acabar com o benefício será um crime.

Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 66 milhões de pessoas receberam o benefício. A ONG acredita que, se contabilizado com o número de integrantes em cada família que recebeu o auxílio, a ajuda chega a mais de 126 milhões de brasileiros, correspondendo 60% da população do Brasil. No último dia 24, ao ser questionado sobre a possível prorrogação da verba destinada aos mais necessitados, o presidente Jair Bolsonaro disse que torce para que não seja necessário que se estenda o programa e finalizou pedindo que “perguntasse ao vírus”. A manifestação antecedeu a data do Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

