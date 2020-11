Em discurso, Bolsonaro fala em conscientização da população para defesa dos interesses nacionais

O presidente ressaltou a importância da sociedade caminhar em busca de um objetivo comum

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo Bolsonaro, a conscientização de cada cidadão é essencial para que o Brasil possa defender os próprios interesses diante da pressão de outros países



O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar, nesta quinta-feira, 05, que o mundo está de olho no Brasil. A declaração acontece em meio ao aumento da pressão internacional sobre a política ambiental do governo, principalmente com relação à Amazônia. À uma plateia de apoiadores em um evento em Alagoas, o presidente ressaltou a importância da sociedade caminhar junto em busca de um objetivo comum. Segundo Bolsonaro, a conscientização de cada cidadão é essencial para que o Brasil possa defender os próprios interesses diante da pressão de outros países. “Acompanhamos a política externa. Nós, realmente, somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que temos. Mas para dizermos que isso é nosso, passa pela conscientização de cada um dos cidadãos brasileiros.”

Ao custo de R$ 12 milhões, o Sistema de Abastecimento inaugurado pelo presidente nesta quinta-feira beneficiará 10 mil pessoas da área rural do município de Piranhas, em Alagoas. A água é captada no Trecho 3 do Canal do Sertão Alagoano, que já está em operação. O governo, inclusive, anunciou a liberação de mais R$ 14,8 para garantir a conclusão das obras do Trecho 4 do Canal, o que está previsto para acontecer no primeiro semestre do ano que vem.

*Com informações do repórter Antonio Maldonado