Em disputa por indicação em 2024, Kim Kataguiri recebe apoios dentro do União Brasil

Deputado federal reuniu peças chaves do partido para discutir problemas da capital paulista

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado federal Kim Kataguiri deve disputar a Prefeitura de São Paulo pelo União Brasil



A pré-candidatura de Kim Kataguiri às eleições municipais de São Paulo em 2024 foi impulsionada nesta quinta-feira, 26, em um evento do União Brasil. O partido ainda não anunciou oficialmente apoio ao deputado federal para o pleito. Apesar disso, Kim Kataguiri participou de um seminário ao lado de peças chaves da legenda, como o vice-presidente Antônio Rueda e os senadores Sergio Moro (PR) e Efraim Filho (PB), que concentraram elogios a possibilidade do político entrar na concorrência paulistana. “Tem que discutir projetos e começar a trabalhar como você [Kim] tem feito. Registro aqui meus parabéns”, comentou Sergio Moro. O deputado federal tem buscado apoio em diversas frentes da direita para ser o adversário de Guilherme Boulos (Psol), dividindo a atenção do eleitoral conservador também almejado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). “A política de tolerância zero que defendo e a política de erradicar a miséria por meio da geração de emprego de renda, de qualificação profissional, de colocar vaga em creche para quem precisa e de toda estrutura que a família precisa, tudo isso integrado defende-se sim uma candidatura de direita. Não podemos deixar São Paulo com o ‘poste’ do Centrão e nem com invasor de propriedade”, acrescentou Kim Kataguiri.

*Com informações do repórter David de Tarso.