Em Dubai, presidente da Sabesp garante reabastecimento de Botucatu

Elza Fiuza/Agencia Brasil Benedito Braga, presidente da Sabesp



Parte da comitiva do governador João Doria em Dubai, o presidente da Sabesp, Benedito Braga, informou que a companhia trabalha para reparar os danos no abastecimento causados pela tempestade que atingiu São Paulo entre o último domingo, 9, e esta segunda-feira, 10.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Braga falou especialmente sobre a cidade de Botucatu, onde 10 mil pessoas ficaram sem água. “Em função do transbordamento de um dos rios por onde nossas adutoras passavam, tivemos um problema. A ponte quebrou, e nossas equipes estão recolocando as adutoras para restaurar o serviço”.

Durante a segunda-feira, a ponte que ligava os bairros Boa Vista e Alto foi arrastada pela força da correnteza. A cidade contabilizou outros prejuízos, como a cratera que interditou a rodovia Marechal Rondom (SP-300) e sugou dois veículos, deixando duas pessoas desaparecidas.

Investimentos

Benedito Braga busca junto com Doria o investimento de companhias estrangeiras no setor de saneamento e tratamento de esgotos do Estado. Segundo ele, alguns fundos já se mostraram interessados.

“Estivemos com grandes fundos, em particular o Abu Dhabi Investment Authority (Adia) e o Mubadala, soberanos dos Emirados Árabes, que têm recursos expressivos e demonstraram interesse em área de água potável e saneamento. Temos aí uma perspectiva muito boa de aceleração do tempo que vamos levar para ter a universalização da coleta e tratamento de esgoto nos nossos municípios”, contou.

O presidente da Sabesp informou também que a expansão da atuação no que diz respeito a disposição final dos resíduos sólidos também foi tratada nas reuniões, para a diminuição da dependência de aterros sanitários.