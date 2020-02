Em encontro com Papa, Lula ‘evita’ política ao discutir meio ambiente e futuro dos jovens

EFE O ex-presidente afirmou que não foi discutir a Amazônia em específico, mas a questão ambiental de forma geral



O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quinta-feira (13) com o Papa Francisco no Vaticano. De acordo com o petista, o objetivo da reunião seria discutir um mundo mais justo e fraterno para os jovens. Ao final, Lula enalteceu a disposição do papa em debater o assunto.

Lula revelou que a questão ambiental também foi tema da conversa. Ele ressaltou que grande parte da matriz energética brasileira é limpa e alertou sobre os riscos do descaso com o meio ambiente.

O ex-presidente afirmou que não foi discutir a Amazônia em específico, mas a questão ambiental de forma geral.

Na última quarta-feira (12), o Papa emitiu uma carta descartando uma proposta do Sínodo da Amazônia, encabeçado pelo Vaticano, que sugeria que homens casados atuassem como padres na região. Lula afirmou concordar com a posição adotada por Francisco.

De acordo com o ex-presidente, a desigualdade e a redução da fome também foram discutidas. Em maio de 2019, quando ainda estava preso, Lula recebeu uma carta de solidariedade do Papa.

*Com informações do repórter Renan Porto