Em encontro do G20, Lula celebra acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas para libertação de reféns

Expectativa do governo brasileiro é de que o trégua na guerra abra caminho para o fim do conflito

Reprodução/Canal Gov Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante encontro virtual dos líderes do G20



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou o encontro virtual do G20, nesta quarta-feira, 22, para comemorar o acordo firmado entre Israel e o grupo palestino Hamas que prevê um cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza e a libertação de cerca de 50 reféns em troca de prisioneiros palestinos. Expectativa do governo brasileiro é de que o acordo abra caminho para o fim do conflito. “Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política duradoura para este conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte dos governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais. Por meio do diálogo, temos que recolocar o mundo no caminho da paz e da prosperidade”, afirmou Lula em seu discurso.

O presidente brasileiro, no entanto, admite que mesmo com o fim da guerra as rivalidades geopolíticas da região devem persistir. A economia global segue em rota de desaceleração e as consequências das mudanças climáticas são latentes, por isso, o Brasil já declarou que, durante seu mandato na presidência do G20, que começa em dezembro, pretende criar três grupos de trabalho sobre temas específicos, seriam eles: Inclusão social e o combate à fome e à pobreza; transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Este último tema é uma reivindicação antiga dos países em desenvolvimento, que observam a Organização das Nações Unidas (ONU) perder poder de ação.

“Estamos criando duas forças-tarefa uma contra a fome e desigualdade e outra sobre as mudanças do clima. Também lançaremos uma iniciativa para a bioeconomia e vamos buscar resultados concretos que gerem benefícios para os mais pobres e miseráveis de todo o planeta”, destacou Lula. O mandatário lembrou ainda que o Brasil vai sediar a COP30, em 2025, na Amazônia, e que o objetivo do G20 é trabalhar para construir uma agenda climática ambiciosa que assegure a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. No dia 13 de dezembro o Brasil recebe representantes do G20 para uma discussão sobre políticas e finanças. Em novembro de 2024, a reunião da Cúpula do G20 será no Rio de Janeiro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin