Em encontro, Xi Jinping pede a Merkel e Macron maior cooperação entre China e União Europeia

Em videoconferência, líder chinês expressou a esperança de que os europeus desempenhem papel mais ativo em assuntos internacionais

Palácio do Eliseu acrescentou que a reunião serviu para calibrar as posições antes das diversas reuniões globais



O líder chinês Xi Jinping pediu ao presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, a expansão da cooperação entre China e Europa para uma melhor resposta aos desafios globais, segundo a televisão estatal chinesa. Em reunião por videoconferência, ele expressou a esperança de que os europeus desempenhem papel mais ativo em assuntos internacionais, alcance independência estratégica e ofereça um ambiente justo, transparente e imparcial para as empresas de seu pais. O gabinete de Merkel confirmou que os três lideres discutiram as relações entre a China e a União Europeia. Segundo comunicado, eles falaram sobre o comércio internacional, proteção ambiental e biodiversidade, além do combate a pandemia e estoques de vacinas no mundo.

O Palácio do Eliseu acrescentou que a reunião serviu para calibrar as posições antes das diversas reuniões globais, entre as quais a COP 26, em Glasgow, sobre o combate ao aquecimento global. Em relação ao comércio, os líderes europeus reafirmaram as expectativas do bloco sobre o acesso ao mercado chinês e as condições leais de concorrência. Macron e Merkel sinalizaram que, tendo em conta o sucesso das campanhas de vacinação, as ligações aéreas entre o velho continente e a China, afetadas pela pandemia, devem ser retomadas o mais rapidamente possível respeitando o principio da reciprocidade. Eles reiteraram, ainda, a preocupação com a situação dos direitos humanos no regime chinês e as demandas para combater o trabalho forçado. Em maio, o parlamento europeu suspendeu a ratificação de um novo pacto de investimento com a China até que Pequim retirasse sanções contra políticos da União Europeia aprofundando a disputa entre os dois lados.

*Com informações do repórter Daniel Lian