Em entrevista, Lula fala em ‘genocídio’ com política de Bolsonaro para o coronavírus

Reprodução Lula defendeu que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento a um pedidos de impeachment contra o presidente



O ex-presidente Lula disse que o Brasil vive um “genocídio” causado pelo presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a agência France-Presse, o ex-presidente disse que “o governo transforma as pessoas que estão preocupadas com o coronavírus em inimigos”.

Lula afirmou que Bolsonaro está atentando contra o povo brasileiro porque ele não tem respeitos às pessoas que morreram e estão infectadas. Para o petista, Bolsonaro tem cometido vários crimes de responsabilidade e tem atentado contra a democracia e as instituições.

Lula defendeu que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dê andamento a um pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Ele também fez críticas à presença de militares no governo e disse que Bolsonaro “não confia nos civis que trabalham com ele”.

O ex-presidente está isolado em casa em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, com a companheira, Rosângela da Silva. Ele foi libertado em novembro depois de ficar 19 meses preso por corrupção passiva no caso do Triplex do Guarujá.

O petista ironizou a situação dizendo que está incomodado porque parece estar livre, mas não está porque, desde 12 de março, cumpre quarentena por causa do coronavírus.

*Com informações do repórter Afonso Marangoni