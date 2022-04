Em evento, Bruno Araújo reitera apoio do PSDB a Doria na eleição presidencial

Declarações de apoio ao ex-governador de São Paulo aconteceram durante evento que homenageou o ex-prefeito Bruno Covas, que morreu em maio de 2021

SUAMY BEYDOUN / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Doria também discursou no evento e fez paralelo com a situação da eleição na qual foi eleito prefeito de São Paulo após ter começado a campanha com 1 % dos votos



Lideranças do PSDB se reuniram na noite de terça-feira, 12, para prestar homenagem ao falecido ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, que completaria 42 anos em abril. O primeiro a discursar foi João Doria, que optou por priorizar a memória de Covas. Sobre eleições, fez alusões ao cenário de hoje, quando concorreu à prefeitura da capital paulista, iniciando a campanha com apenas 1% das intenções. Também pediu aos apoiadores que lutem pelo Brasil. “Nós não devemos desistir. Sabe porque? Porque o PSDB está do lado da democracia, da humanidade. Tenho em mente que nós temos que lutar por um país mais solidário”, disse Doria. Já o presidente Nacional do partido, Bruno Araújo, reiterou o apoio a João Doria na corrida presidencial. No início da semana, ele teria dito a empresários que o pacto com a terceira via é maior do que as prévias. Mas ontem reiterou o desejo de que Doria seja o candidato a sair da negociação entre os partidos de centro. “Escolhemos o nosso candidato a presidente e que possa sair esse candidato aquele que nós escolhemos como vencedor das prévias, João Doria”, afirmou Araújo.

*Com informações da repórter Carolina Abelin