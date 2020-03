Em evento no Planalto, Regina Duarte diz que mulheres passam por ‘momento difícil’

FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra Damares Alves também participou de comemoração ao Dia Internacional da Mulher



A nova secretária especial de Cultura, Regina Duarte, afirmou nesta sexta-feira (6) que as mulheres brasileiras passam por um momento difícil, de transições. Ela esteve presente em um evento de alusão ao Dia Internacional da Mulher, promovido pela presidência da república, no Palácio do Planalto.

Após assistir um vídeo institucional com depoimentos de servidoras e funcionárias da Casa, Regina fez uma avaliação sobre a realidade da mulher brasileira e sobre os desafios que elas devem enfrentar daqui para frente.

“Houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias. E também muitas perdas. E falo de quanto a família precisa dessa mulher equilibrando pratos da sua enorme responsabilidade, dedicando mais tempo às crianças, sendo um ser social ativo, participante e criador. Isso se reflete na dificuldade, acho que essa é grande meta de desafios que nós mulheres temos que enfrentar daqui para frente”, declarou a secretária especial da Cultura.

Participaram do evento o presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama Michele Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa, Paula Mourão, além das duas mulheres que compõem o primeiro escalão do governo, Regina Duarte e a ministra Damares Alves.

Somente elas discursaram, e Michelle, ao começar a falar, chamou a atenção do marido que conversava com Damares.

O presidente, então, quebrou o protocolo, e foi ao microfone para fazer uma declaração à esposa.

* Com informações do repórter Antônio Maldonado