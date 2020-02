Em homenagem a vítimas de massacre, presidente alemão prega convívio para combater o ódio

EFE Autoridades acreditam que o massacre promovido por um cidadão alemão de 43 anos tenha sido motivado por xenofobia



Centenas de pessoas participaram de uma vigília nesta quinta-feira em homenagem às vítimas de um atirador que matou ao menos nove pessoas em Hanau, na Alemanha. Carregando flores e velas, os manifestantes se reuniram em uma praça no centro da cidade e muitos carregavam fotos das vítimas e cartazes com mensagens contra o racismo.

A prima de uma das vítimas condenou o racismo ainda forte e persistente na Alemanha. No ato, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier afirmou que o convívio é o remédio mais forte contra o ódio.

Autoridades acreditam que o massacre promovido por um cidadão alemão de 43 anos tenha sido motivado por xenofobia. Entre os mortos, cinco eram da Turquia.

No Twitter, o porta-voz da Presidência turca, Ibrahim Kalin, disse esperar que “autoridades alemãs mostrem o máximo esforço para esclarecer o caso”. De acordo com as autoridades, o suspeito tinha um histórico de extremismo de direita e foi encontrado morto em casa ao lado do cadáver da mãe, de 72 anos.

Antes dos crimes, o autor do massacre publicou um manifesto nas redes sociais repleto de pensamentos obscuros, teorias da conspiração e declarações racistas.

Nesta quinta-feira, a chanceler federal Angela Merkel classificou o massacre como “um crime arrepiante” provocado por ódio, xenofobia e racismo. A ameaça de terrorismo tem preocupado as autoridades alemãs.

Na semana passada, 12 membros de um grupo de extrema direita foram presos como parte de uma investigação antiterrorista.

*Com informações da repórter Letícia Santini