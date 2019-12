Em inauguração de batalhão, Doria ironiza Major Olímpio: ‘Deveria estar trabalhando’

Governo do Estado de São Paulo O governador João Doria enfatiza que pretende inaugurar mais sete BAEPs até o final do mandato



O Governo de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (19), no interior do estado, o 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Além de Piracicaba, o BAEP vai atender outras 44 cidades da região.

Durante a cerimônia de inauguração, o senador Major Olímpio protestou contra as ações do governador João Doria na área da segurança pública.

Em um discurso do lado de fora do Batalhão, o senador disse que a remuneração da polícia de São Paulo é a pior do país e completou que o setor foi enganado pelo tucano.

O governador de São Paulo, João Doria, foi questionado sobre a postura de Major Olímpio. “Quinta-feira não é dia de trabalho? Ele deveria estar trabalhando. Coisa que ele não faz.”

O 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia contará com 211 soldados, além de cães, drones e vinte novos veículos.

O governador João Doria enfatiza que pretende inaugurar mais sete BAEPs até o final do mandato. “Eu quando assumi o Governo, em janeiro, nós tinhamos 5 BAEPs. Até o final do mandato teremos 17 BAEPs atendendo todas as regiões do Estado.”

Até junho do ano que vem, o governador João Doria quer colocar mais 20 mil policiais nas ruas de todo o Estado.

*Com informações da repórter Nanny Cox