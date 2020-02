Em meio a crise no MEC, prazos de Sisu e ProUni terminam neste fim de semana

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil É bom deixar claro que quem for aprovado e perder o prazo não poderá participar da lista de espera



Os estudantes que fizeram o Enem em 2019 e pretendem ingressas em uma universidades por meio de algum programa do governo federal precisam ficar atentos. O prazo para inscrição no ProUni se encerra neste sábado.

Já os estudantes estudantes que conseguiram uma vaga para alguma universidade pública através do Sisu tem até domingo para realizarem as inscrições.

O candidato aprovado precisa acessar o cadastro no sistema e conferir o que é necessário ter em mãos para fazer a matrícula. Além de providenciar os documentos, é preciso acessar o site da universidade para averiguar os horários os horários do registro acadêmico e a exigência de formulários.

Toda a documentação precisa ser enviada até, no máximo, dia 4 de fevereiro. Nesse mesmo dia se encerram as inscrições para a fila de espera. Nesse caso só pode disputar uma vaga o candidato que não foi selecionado para nenhuma das opções que fez ao se inscrever no Sisu.

É bom deixar claro que quem for aprovado e perder o prazo não poderá participar dessa lista e caberá ao candidato acompanhar a espera e convocações para a matrícula.

A divulgação do resultado de segunda chamada é de responsabilidade das próprias instituições entre os dias 7 de fevereiro e 30 de abril.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado