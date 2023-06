Em meio a recuperação judicial, Light quer aumentar conta de luz no Rio de Janeiro

Empresa protocolou demanda junto a Aneel, solicitando um aumento de 10% na tarifa; aumento serviria para ajudar empresa a lidar com problemas financeiros que vive

Reprodução/Facebook/LIght No mês passado, a Light entrou com pedido de recuperação judicial e deverá apresentar plano ao Judiciário nas próximas semanas



A Light, distribuidora que atende milhões de moradores do Estado do Rio de Janeiro, incluindo na capital fluminense, quer um aumento extraordinário na conta de luz. A demanda foi apresentada junto a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e é um pedido considerado alto, chegando até 10% de aumento, segundo fontes. O aumento serviria para ajudar a empresa a enfrentar problemas que vem encarando há muito tempo, ligados inclusive aos gatos, ligações clandestinas de energia. A Light está em uma área de atuação dominada por traficantes e milicianos. Nessas regiões há muita perda de energia e, consequentemente, de receita. O último aumento promovido pela Light foi em março, na ordem de 7%. O diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, acha que não há razões para um aumento extraordinário na tarifa da Light. No mês passado, a holding controladora da Light entrou com um pedido de recuperação judicial que foi aceito. Um plano de recuperação deverá ser apresentado ao Judiciário nas próximas semanas. Em paralelo, a Light precisa apresentar um pedido para a renovação da concessão que vence em 2026 para o Ministério de Minas e Energia e para a Aneel. A empresa entende que a antecipação da renovação seria importante para enfrentar a recuperação judicial e a perda de receita.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga